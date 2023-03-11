Смачний приліт з ПТРК - російський БМП-1 добили дроном (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n180808-smachnyy-prylit-z-ptrk-rosiyskyy-bmp-1-dobyly-dronom-video.html

Ракурс

Смачний приліт у ворожий БМП-1 з українського ПТРК потрапив на відео. Російську бронетехніку добили дроном.

На відео, яке з’явилося 11 березня в мережі, потрапив момент імовірного влучання ракети українського протитанкового ракетного комплексу у бік російської бойової машини піхоти, яка на великій швидкості рухалася полем.

За кілька метрів БМП зупинилася. Український дрон, який зняв влучання, завис над російською бронетехнікою і скинув кілька гранат. Вони влучили у відкритий люк і добили БМП.