Артилерія ЗСУ знищила ЗРК «Бук» на тимчасово окупованій території Запоріжжя

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Ракурс

Артилерія Збройних сил України знищила пускову установку зенітного ракетного комплексу «Бук» російських загарбників.

Ворожий ЗРК виявили та уразили на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Відео знищення російського озброєння опублікував український волонтер та нардеп Юрій Мисягін.

За його словами, «Бук» був уражений точним вогнем бійців 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ імені Гетьмана Данила Апостола.

За даними Мисягіна, українські артилеристи виявили та уразили самохідну пускову установку новітнього російського зенітного ракетного комплексу «Бук-М3», хоча варто зазначити, що з відео не можна зробити однозначних висновків.

Український розвідувальний безпілотник виявив замасковану пускову установку на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Росіяни облаштували свої позиції серед лісопосадки: між полями й поруч з дорогою.

На відео видно, що після влучання зенітні ракети, які були на пусковій установці «Бука», загорілися. «Мілітарний» припускає, що українські артилеристи використовували високоточний боєприпас для ураження ворожої техніки.