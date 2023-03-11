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Конвоирование россиянами гражданских попало на камеру дрона в Бахмуте
Конвоирование россиянами гражданских попало на камеру дрона в Бахмуте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180809-konvoirovanie-rossiyanami-grajdanskih-popalo-na-kameru-drona-v-bahmute-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованій частині Бахмута почали хазяйнувати російські виродки. На одному з відео, що оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, видно, що окупанти женуть мирних мешканців в невідомому напрямку.
Момент конвоювання потрапив на камеру дрона наших бійців.
Про мету таких дій можна тільки здогадуватися. Але не виключено, що окупанти можуть прикриватися «живим щитом», і це для них «норма» від самого початку війни, — прокоментував відео Цаплієнко.
«Ракурс» повідомляв, що «вагнерівці» контролюють східну частину Бахмута. Лінія фронту 11 березня проходить по річці Бахмутка.
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