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Ракурс
Конвоирование россиянами гражданских попало на камеру дрона в Бахмуте

Конвоирование россиянами гражданских попало на камеру дрона в Бахмуте (ВИДЕО)

11 мар 2023, 14:01
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У тимчасово окупованій частині Бахмута почали хазяйнувати російські виродки. На одному з відео, що оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, видно, що окупанти женуть мирних мешканців в невідомому напрямку.





Момент конвоювання потрапив на камеру дрона наших бійців.

Про мету таких дій можна тільки здогадуватися. Але не виключено, що окупанти можуть прикриватися «живим щитом», і це для них «норма» від самого початку війни, — прокоментував відео Цаплієнко.

«Ракурс» повідомляв, що «вагнерівці» контролюють східну частину Бахмута. Лінія фронту 11 березня проходить по річці Бахмутка.

Источник: Ракурс


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