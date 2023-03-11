Конвоювання росіянами цивільних потрапило на камеру дрона у Бахмуті

У тимчасово окупованій частині Бахмута почали хазяйнувати російські виродки. На одному з відео, що оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, видно, що окупанти женуть мирних мешканців в невідомому напрямку.

Момент конвоювання потрапив на камеру дрона наших бійців.

Про мету таких дій можна тільки здогадуватися. Але не виключено, що окупанти можуть прикриватися «живим щитом», і це для них «норма» від самого початку війни, — прокоментував відео Цаплієнко.