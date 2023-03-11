Сирський у Бахмуті, росіяни контролюють східну частину міста

https://racurs.ua/ua/n180798-syrskyy-u-bahmuti-rosiyany-kontroluut-shidnu-chastynu-mista.html

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За останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» узяли під контроль більшу частину східної частини міста Бахмут.

Про це 11 березня зазначає британська розвідка у щоденному звіті. Річка Бахмутка у центрі міста тепер позначає лінію фронту.

Українські військові утримують контроль над західною частиною міста та зруйнували ключові мости через річку.

Вони можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, що, ймовірно, ускладнить силам «Вагнера» спроби продовжити лобовий наступ на захід, — зазначило відомство.

Тим часом командувач Східного угруповання військ продовжує роботу на фронті.

Генерал-полковник Олександр Сирський знаходиться на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто, — йдеться у повідомленні Командування сухопутних військ.

Відомство цитує слова Сирського, який повідомив, що «необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами».