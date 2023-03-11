Російські сили зачищають східну частину Бахмута

https://racurs.ua/ua/n180792-rosiyski-syly-zachyschaut-shidnu-chastynu-bahmuta-karta.html

Ракурс

Російські сили досягли успіхів у Бахмуті — станом на 10 березня вони зачищають східну частину міста.

Про це йдеться у ранковому зведенні Інституту вивчення війни (США).

На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 березня, видно, що російські сили просунулися на нові позиції на північному заході Бахмута в межах 800 метрів від металообробного заводу АЗОМ, — йдеться у повідомленні.

Про захід у промзону «Артемівського заводу обробки кольорових металів» 10 березня вдень заявляла ПВК «Вагнера». Йшлося про взяття під контроль території очисних споруд підприємства, розташованих з північного боку.

Також «Інститут» наводить дані з фронту на лінії Сватово — Кремінна.

Солдат Західного військового округу рф заявив в інтерв’ю, опублікованому 9 березня, що російські війська взяли під контроль важливі висоти біля Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), але ISW не спостерігала жодних візуальних підтверджень російських успіхів у Макіївки, — йдеться у повідомленні.

Бійці 46 одшб, яка обороняє Бахмут, написали увечері 10 березня у своєму каналі в Телеграм, що, отримавши відсіч біля Богданівки та Хромового, противник вирішив змінити напрямок атакувальних дій. Практично весь день тривали атаки русні на трасу Т0504. Зміна напрямку атаки, на думку десантників, має на меті:

Постійний тиск на наші підрозділи;

Не дати можливість провести перегрупування і підтягнути резерви;

Постійний тиск на «південно-західне крило» оборони Бахмута і трасу Т0504, а також ґрунтові дороги цього напрямку.

10 березня росіяни в окупованій частині Бахмута підірвали «літак"-пам'ятник МіГ-17. Він був точкою збору для оборонців міста і водночас одним із символів Бахмута.