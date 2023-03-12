россия несет чрезвычайно большие потери, но последствия для регионов отличаются — разведка Британииhttps://racurs.ua/n180827-rossiya-nesut-chrezvychayno-bolshie-poteri-no-posledstviya-dlya-regionov-otlichautsya-razvedka.htmlРакурс
росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат через вторгнення в Україну, проте наслідки катастрофи різко відрізняються у різних регіонах країни.
Найбагатші міста — Москва і Санкт-Петербург — пропорційно до чисельності їхнього населення, залишаються відносно «неушкодженими». Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що нерівномірність розподілу втрат від війни особливо характерно проявляється на прикладі еліти країни.
21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента путіна з промовою про стан нації. Відомо, що у жодного з них немає дітей, які служать в армії, — наголошують у відомстві.
Водночас у багатьох східних регіонах рф кількість загиблих, ймовірно, у відсотковому відношенні до населення у 30 і більше разів вища, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини — в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення.
Оскільки російське Міноборони намагається вирішити проблему постійного дефіциту особового складу, ізоляція більш заможних і впливових елементів російського суспільства, найімовірніше, залишатиметься одним з головних міркувань, — наголошують у відомстві.