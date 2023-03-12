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Защитники Украины ликвидировали уже более 159 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1090 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

12 мар 2023, 08:42
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 159 тис. 90 російських загарбників.





За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 466 танків;
  • 6 тис. 769 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
  • 493 одиниці РСЗВ;
  • 259 одиниць засобів ППО;
  • 304 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 тис. 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 907 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 242 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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