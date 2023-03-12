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Захисники України ліквідували вже понад 159 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1090 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180825-1090-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 159 тис. 90 російських загарбників.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 466 танків;
- 6 тис. 769 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
- 493 одиниці РСЗВ;
- 259 одиниць засобів ППО;
- 304 літаки;
- 289 гелікоптерів;
- 2 тис. 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 242 одиниці спеціальної техніки.
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