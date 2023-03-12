Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n180827-rosiya-zaznaie-nadzvychayno-velykyh-vtrat-ale-naslidky-dlya-regioniv-vidriznyautsya-rozvidka.html

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росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат через вторгнення в Україну, проте наслідки катастрофи різко відрізняються у різних регіонах країни.

Найбагатші міста — Москва і Санкт-Петербург — пропорційно до чисельності їхнього населення, залишаються відносно «неушкодженими». Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що нерівномірність розподілу втрат від війни особливо характерно проявляється на прикладі еліти країни.

21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента путіна з промовою про стан нації. Відомо, що у жодного з них немає дітей, які служать в армії, — наголошують у відомстві.

Водночас у багатьох східних регіонах рф кількість загиблих, ймовірно, у відсотковому відношенні до населення у 30 і більше разів вища, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини — в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення.