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Последствия российского обстрела Очакова, фото: Виталий Ким

Рашисты обстреляли гражданские кварталы Очакова (ФОТО)

12 мар 2023, 11:30
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Російські загарбники сьогодні, 12 березня, о 00.45−00.49 здійснили артилерійські обстріли міста Очакова Миколаївської області.





В результаті відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. Постраждалих немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згодом Кім також опублікував фото завданих місту руйнувань.

Наслідки російського обстрілу Очакова, фото: Віталій Кім

Нагадаємо, за минулу добу рашисти завдали 12 авіаційних і п’ять ракетних ударів, а також здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Источник: Ракурс


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