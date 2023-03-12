Наслідки російського обстрілу Очакова, фото: Віталій Кім

https://racurs.ua/ua/n180830-rashysty-obstrilyaly-cyvilni-kvartaly-ochakova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 березня, о 00.45−00.49 здійснили артилерійські обстріли міста Очакова Миколаївської області.

В результаті відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. Постраждалих немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згодом Кім також опублікував фото завданих місту руйнувань.

Нагадаємо, за минулу добу рашисти завдали 12 авіаційних і п’ять ракетних ударів, а також здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.