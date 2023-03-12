Розпочалася 382-а доба спротиву російському вторгненню, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180824-92-ataky-voroga-na-p-yaty-napryamkah-vidbyly-zsu-za-dobu-genshtab.html

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Російські загарбники протягом минулої доби зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському.

На цих напрямках захисники України відбили загалом 92 атаки ворога. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, — наголошують у Генштабі.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися, одночасно з цим здійснюючи інтенсивні обстріли населених пунктів. Загалом, постраждали майже 40 населених пунктів, серед яких і Херсон. Також ворог завдав два ракетні удари по Запоріжжю.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною — рф продовжує зберігати значну військову присутність на території білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань.

Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних і п’ять ракетних ударів, 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а також здійснив низку артилерійських та мінометних обстрілів.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії — уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій РЕБ противника.