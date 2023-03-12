Посевная в Украине во время войны. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n180842-ukraina-nachala-vtoruu-posevnuu-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny-shmygal.html

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Друга посівна з часу повномасштабного вторгнення російської федерації на цьому тижні розпочалася в Україні.

Вже посіяно перші 16 тис. га зернових та зернобобових культур. Крім того, Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції. У Києві також працюють над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 березня повідомив у Facebook.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використовувати 25% посівної площі.

Нагадаємо, влітку 2022 року міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський заявляв, що повномасштабна агресія росії проти України призвела до того, що українська аграрна система була відкинута на роки назад. По завершенню війни відновлення аграрного сектору займе тривалий час.

В уряді заявляли, що можна повернути інвесторів в агробізнес, але потрібно впровадити систему страхування, яка працюватиме в умовах війни. Така система діє в Ізраїлі.