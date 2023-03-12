В ВСУ рассказали, на каком направлении россия сосредоточила наиболее профессиональные подразделения. Фото:

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Найбільш боєздатна, професійна та доукомплектована мобілізованими армія росії зараз зосереджена на Лимано-Куп'янському напрямку.

Там командування рф залучило професійні підрозділи — десантників, бригади корпусу самопроголошеної Луганської народної республіки, механізовані танкові підрозділи. Також на цьому напрямку ворог також найагресивніше застосовує артилерію. Про це представник східного угруповання військ Сергій Череватий 12 березня заявив в ефірі телемарафону.

Вони намагаються проводити атакувальні дії щодоби останні тижні. Вже декілька тижнів поспіль цей напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами та обстрілами з реактивних систем залпового вогню, — зазначив він.

Зокрема, 11 березня ворог здійснив 414 обстрілів, відбулося 12 бойових зіткнень. Однак росіян ЗСУ знищили теж чимало — противник втратив 70 осіб вбитими та 82 пораненими. Також було знищено один російський танк та п’ять бойових машин піхоти.

Що характерно, що на цьому напрямку ворог більше використовує бронетехніку, щодоби вона підбивається. Це або танки Т-72, а навіть були найновіші Т-90. Біля тижня тому за добу було аж п’ять таких підбито, — додав Череватий.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Кремінському напрямку російські окупанти втрачають нові танки Т-90, тому змушені пересідати на старі Т-72.