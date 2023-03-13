ВСУ в результате авиаудара ликвидировали топ-офицера танковой дивизии рф

ВСУ в результате авиаудара ликвидировали топ-офицера. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії зростають — ЗСУ знищують не лише російських солдатів та найманців, але й представників вищого офіцерського складу зс росії.

Під час переміщення ворожих підрозділів на Херсонському напрямку внаслідок вдалого авіаудару був знищений начальник оперативного відділення 4-ї танкової дивізії армії рф полковник денис гутарьов. Топ-офіцера ліквідували ще восени 2022 року, але інформація про це з’явилася тільки зараз. Про це повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан «Штірліц» у Telegram.

У Генштабі ЗСУ тим часом повідомили, що Сили оборони 12 березня знищили понад 700 загарбників, вісім танків, п’ять броньовиків, 16 артсистем, шість одиниць автомобільної та дев’ять спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 159 тис. 800 (+710) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 474 (+8) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 774 (+5) од,

артилерійських систем — 2 тис. 503 (+16) од,

РСЗВ — 493 (+0) од,

засоби ППО — 259 (+0) од,

літаків — 304 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 109 (+1),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 354 (+6) од,

спеціальна техніка — 251 (+9).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 березня заявив, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку армія рф втратила понад 1 тис. 100 військових убитими й 1,5 тис. пораненими. Також було знищено понад 10 складів з ворожими боєприпасами.