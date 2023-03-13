"Паша Мерседес" призвал сторонников УПЦ МП "отстаивать свои права"

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Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (відомий як Паша «Мерседес») під час богослужіння залякував свою паству «апокаліпсисом» і «людьми у священницьких рясах», які нібито прийдуть оскверняти храми.

Так Павло розповідав про нібито наслідки того, що Московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської лаври, йдеться на відео з камери відеоспостереження.

З цього митрополит зробив висновки, що з «України починається Апокаліпсис».

29 березня ми, монахи і понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вождів, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються головним. Мабуть… не мабуть, а точно Апокаліпсис починається з України, — переконував він вірян.

Під час богослужіння митрополит заявив, що «є люди, які, одягнувши на себе священицький одяг, мріють осквернити все, що можна». Натякнувши, що йдеться про священиків Православної церкви України.

Міністр культури України Олександр Ткаченко раніше заявив, що всього на території Києво-Печерської лаври знаходиться близько 800 експонатів і що буде проведено їхню ревізію. Він також вважає, що Києво-Печерську лавру найперше повинні покинути підсанкційні особи з УПЦ МП.

Зокрема, йдеться про митрополитів Антонія та Павла, наголошує міністр Ткаченко. Водночас монахи можуть залишитися у приміщенні Лаври — проте у якому форматі, вже вирішиться згодом.

Нагадаємо, що договір безоплатного користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується всіх приміщень, що орендуються УПЦ у Лаврі.