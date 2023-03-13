На оккупированной Запорожской АЭС дефицит специалистов, последствия могут быть непредсказуемы

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У захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у представників «Росатому» закінчився термін контракту. Водночас у підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено.

Також їм відмовлено в повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків, зазначили в Генштабі ЗСУ увечері 13 березня.

9 березня ЗАЕС вивели з чергового блекауту. Після ракетної атаки рф станція знову повністю відключалася від мережі.

«Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС. ЗАЕС перейшла із дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб Об'єднаної енергосистеми України.

У неділю, 12 березня росія запустила фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо ЗАЕС. Прокремлівські медіа писали, що Україна «не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції та проти неї».

Насправді якраз Україна підтримує всі зусилля міжнародної спільноти щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, а рф не припиняє систематично обстрілювати ядерний об'єкт.

У серпні 2022 року на засіданні Радбезу ООН закликали негайно припинити всі військові дії поблизу станції, надати місії МАГАТЕ доступ до об'єкта та створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. росія категорично відкинула заклики, однак у вересні погодилася на коротку місію МАГАТЕ.

5 березня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що переговори про повернення під контроль України Запорізької атомної станції зайшли в глухий кут.

Позиція України базується на демілітаризації станції, повному виводі російських військ і представників «Росатому», а також на створенні безпечного середовища для роботи персоналу. Натомість росіяни випустили указ, що ЗАЕС — це «федеральна» власність.

Також Україна отримує від місії МАГАТЕ тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції — вони експлуатують її в такому режимі, що стан обладнання суттєво погіршується.