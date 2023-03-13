МИД ищет таланты – ведомство объявило конкурс на должность послов

https://racurs.ua/n180884-mid-ischet-talanty-vedomstvo-obyavilo-konkurs-na-doljnosti-poslov.html

Ракурс

МЗС уперше в історії оголосило конкурси на посади послів, податися може будь-хто.

У Міністерстві зараз кадровий голод і зростають темпи «дипломатичної експансії», зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів, розповів міністр Дмитро Кулеба.

На сайті Міністерства вже є відповідна сторінка (https://mfa.gov.ua/vacancies). З кращими кандидатами зв’яжеться HR-служба МЗС. Особливий фокус наразі на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови однакових професійних показників, перевагу надаватимуть перевагу жінкам.

Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без Послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — приймати нестандартні рішення. Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України, — написав Кулеба на своїй сторінці у Фейсбук.

Вакансії на посади посла відкриті у 21 країнї Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.