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Ракурс
125-мм танковый снаряд, фото: «Укроборонпром»

125-мм снаряды для танковой пушки начал производить «Укроборонпром»

14 мар 2023, 13:27
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«Укроборонпром» розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.





Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомстві.

Зазначається, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства «Укроборонпрому» розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво таких боєприпасів:

  • мінометних мін 82 мм та 120 мм;
  • артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм;
  • а тепер і танкового снаряда 125 мм.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо, — додають в «Укроборонпромі».

125-мм танковий снаряд, фото: «Укроборонпром»

Источник: Ракурс


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