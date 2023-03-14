125-мм снаряды для танковой пушки начал производить «Укроборонпром»https://racurs.ua/n180900-125-mm-snaryady-dlya-tankovoy-pushki-nachal-proizvodit-ukroboronprom.htmlРакурс
«Укроборонпром» розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.
Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомстві.
Зазначається, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства «Укроборонпрому» розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво таких боєприпасів:
- мінометних мін 82 мм та 120 мм;
- артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм;
- а тепер і танкового снаряда 125 мм.
З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо, — додають в «Укроборонпромі».