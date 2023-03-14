125-мм снаряди для танкової гармати почав виробляти «Укроборонпром»

125-мм танковий снаряд, фото: «Укроборонпром»

https://racurs.ua/ua/n180900-125-mm-snaryady-dlya-tankovoyi-garmaty-pochav-vyroblyaty-ukroboronprom.html

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«Укроборонпром» розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомстві.

Зазначається, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства «Укроборонпрому» розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво таких боєприпасів:

мінометних мін 82 мм та 120 мм;

артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм;

а тепер і танкового снаряда 125 мм.