В Україні не анульовуватимуть закордонні паспорти із хибною транслітерацією, фото: ДМС

https://racurs.ua/ua/n180899-dms-zupynyla-anuluvannya-zakordonnyh-pasportiv-cherez-zminu-transliteraciyi-nardep.html

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Державна міграційна служба (ДМС) не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член парламентського комітету з питань правової політики Роман Бабій за результатами зустрічі з головою ДМС Наталією Науменко.

За твердженням очільниці ДМС процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв’язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено), — зазначив Бабій.

За інформацією нардепа, наразі близько 34 тис. громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією.

Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим — обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім’я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить не одна й та ж людина, — наголошує Бабій.

За його словами, з цією проблемою боротимуться, але не таким «топорним» шляхом, як анулювання паспортів.

Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії, — зазначив він.

Додамо, нещодавно в опублікованому прес-службою ДМС зверненні до громадян повідомлялося, що через здійснене у лютому оновлення програмного забезпечення у системі оформлення біометричних паспортів, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнаватиметься останній оформлений документ.

Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним, — зазначали у відомстві.

У зв’язку з цим у ДМС закликали громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звертатися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу».