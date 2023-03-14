Залужный о Бахмуте - Стратегическое значение для устойчивости всего фронта

https://racurs.ua/n180907-zalujnyy-o-bahmute-strategicheskoe-znachenie-dlya-ustoychivosti-vsego-fronta.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про важливість Бахмутського напрямку та необхідність стримування наступу окупаційної армії росії.

Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України! — вказав Залужний.

Нагадаємо, 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна, оскільки російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, попри великі втрати. Пізніше Зеленський зауважив, що на сході України наразі дуже «жорстко і болісно», але там вирішується майбутнє країни.