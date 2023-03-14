Уничтожение позиций россиян с помощью дрона показали ВСУ

https://racurs.ua/n180908-unichtojenie-poziciy-rossiyan-s-pomoschu-drona-pokazali-vsu-video.html

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Зведена тактична група «Адам», до складу якої входять оператори безпілотників і група вогневої підтримки, показала момент знищення солдатів окупаційної армії росії на фронті.

Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.