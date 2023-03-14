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Ракурс
Уничтожение позиций россиян с помощью дрона показали ВСУ

Уничтожение позиций россиян с помощью дрона показали ВСУ (ВИДЕО)

14 мар 2023, 16:55
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Зведена тактична група «Адам», до складу якої входять оператори безпілотників і група вогневої підтримки, показала момент знищення солдатів окупаційної армії росії на фронті.





Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.

Тактична група «Адам» — оператори БПЛА і група вогневої підтримки — нищять ворога, — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


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