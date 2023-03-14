Захисники України за допомогою танка знищили позиції окупаційної армії росії під Лисичанськом. У соцмережі з’явився черговий відеозапис бойової роботи другого механізованого батальйону К-2 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти, — констатували українські воїни.