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Ракурс
Как Су-27 сбил беспилотник США в Черном море – реконструкция CBS

Как Су-27 сбил беспилотник США в Черном море — реконструкция CBS (ВИДЕО)

15 мар 2023, 10:15
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Як винищувачі армії росії Су-27 збили американський безпілотник-розвідник МQ-9 Reaper у Чорному морі, показав за допомогою анімаційної реконструкції телеканал CBS.





Вчора командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російських Су-27 збили безпілотник MQ-9. Натомість міністерство оборони рф заявило, що безпілотник розбився через «різке маневрування».

Источник: Ракурс


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