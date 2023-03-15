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Ракурс
Як Су-27 збив безпілотник США у Чорному морі - реконструкція CBS

Як Су-27 збив безпілотник США у Чорному морі — реконструкція CBS (ВІДЕО)

15 бер 2023, 10:15
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Як винищувачі армії росії Су-27 збили американський безпілотник-розвідник МQ-9 Reaper у Чорному морі, показав за допомогою анімаційної реконструкції телеканал CBS.





Вчора командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російських Су-27 збили безпілотник MQ-9. Натомість міністерство оборони рф заявило, що безпілотник розбився через «різке маневрування».

Джерело: Ракурс


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