Як Су-27 збив безпілотник США у Чорному морі - реконструкція CBS

https://racurs.ua/ua/n180933-yak-su-27-zbyv-bezpilotnyk-ssha-u-chornomu-mori-rekonstrukciya-cbs-video.html

Ракурс

Як винищувачі армії росії Су-27 збили американський безпілотник-розвідник МQ-9 Reaper у Чорному морі, показав за допомогою анімаційної реконструкції телеканал CBS.

Вчора командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російських Су-27 збили безпілотник MQ-9. Натомість міністерство оборони рф заявило, що безпілотник розбився через «різке маневрування».