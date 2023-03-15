Россияне бьют по Харькову из С-300, объявлена воздушная тревога

https://racurs.ua/n180935-rossiyane-but-po-harkovu-iz-s-300-obyavlena-vozdushnaya-trevoga.html

Ракурс

Армія росії 15 березня почала завдавати ударів з зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 по території Харківської області. Про це повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях! — написав Синєгубов.

Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова, — додав згодом очільник ОВА.

Попередньо, обійшлося без потерпілих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст став Вовчанськ. Внаслідок обстрілів там пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Через влучання снаряду в автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій дістав поранення. Також загинув мешканець села Колодязне Куп’янського району, який у момент обстрілу їхав у машині. У смт Дворічна Куп’янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік.