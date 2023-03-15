Десантники ВСУ отбили штурм позиций и уничтожили танк рф

https://racurs.ua/n180936-desantniki-vsu-otbili-shturm-poziciy-i-unichtojili-tank-rf-video.html

Ракурс

Воїни-десантники 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продовжують утримувати оборонні рубежі неподалік Донецька й знищувати російських окупантів.

Про це повідомив 15 березня фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Штурми наших позицій відбуваються тут щодня. Щоб вибити десантників, ворог нерідко застосовує бронетехніку: танки, БМП, БТРи, — вказав Бутусов.

Останнього разу армія рф кинула на штурм позицій піхоту і танк. На відео видно вже наслідки бойової роботи протитанкістів 79-ї бригади, які вразили бойову машину ворога з протитанкового ракетного комплексу.