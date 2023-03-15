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Десантники ВСУ отбили штурм позиций и уничтожили танк рф

Десантники ВСУ отбили штурм позиций и уничтожили танк рф (ВИДЕО)

15 мар 2023, 11:20
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Воїни-десантники 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продовжують утримувати оборонні рубежі неподалік Донецька й знищувати російських окупантів.





Про це повідомив 15 березня фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Штурми наших позицій відбуваються тут щодня. Щоб вибити десантників, ворог нерідко застосовує бронетехніку: танки, БМП, БТРи, — вказав Бутусов.

Останнього разу армія рф кинула на штурм позицій піхоту і танк. На відео видно вже наслідки бойової роботи протитанкістів 79-ї бригади, які вразили бойову машину ворога з протитанкового ракетного комплексу.

Артилерія десантників довершила роботу, змусивши ворожу піхоту відійти, — підсумував журналіст.

Источник: Ракурс


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