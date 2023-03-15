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Китай начал совместные военные учения с рф и Ираном

Китай начал совместные военные учения с рф и Ираном

15 мар 2023, 15:10
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Китай, Іран та росія розпочали спільні морські навчання Security Bond-2023 в Оманській затоці, які триватимуть до 19 березня.





Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства оборони Китаю.

Навчання «Пояс безпеки-2023» (Security Bond-2023) розробили на основі попередніх спільних навчань Китаю, Ірану та рф у 2019 та 2022 роках. Зокрема, армії диктаторських країн відпрацюють повітряну розвідку, рятувальні операції, маневрування тощо.

Пекін повідомляє, що навчання мають «поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць», а також продемонструвати готовність і здатність «спільно підтримувати безпеку на морі та активно будувати співпрацю на морі та влити позитивну енергію в регіональний мир та стабільність».

Китай відправив до затоки ракетний есмінець Nanning.

Источник: Ракурс


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