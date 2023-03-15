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Новый пакет военной помощи для Украины. Фото:

Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины

15 мар 2023, 18:48
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Новий пакет військової допомоги Україні направить уряд Данії.





Пакет військової допомоги загальною вартістю 1 млрд крон містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для систем протиповітряної оборони. Про це 15 березня повідомили в данському Міністерстві оборони.

Зазначається, що ця допомога фінансувалася через нещодавно створений «український фонд», створення якого підтримали в парламенті Данії. В. о. міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен заявив, що пакет пожертв містить матеріали, які Україна «дуже конкретно просила».

Таким чином від данського народу Сили оборони України отримають:

  • набої калібру 5,56 мм для пістолетів;
  • додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
  • додаткова велика кількість протитанкових мін;
  • полум’ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • додаткові ракети для ППО;
  • роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штук;
  • 15 військових генераторів;
  • 8 тис. головних уборів та 15 тис. комплектів непромокального одягу;
  • 6 ангарних наметів;
  • 9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася десята зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яка цього разу проходить у форматі онлайн. Глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання заявив, що дев’ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Источник: Ракурс


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