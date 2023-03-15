СНБО отреагировал на видео священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Фото:

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Відеозвернення щодо Києво-Печерської Лаври, яке записали священники Української православної церкви Московського патріархату, є черговою маніпуляцією кремля.

Цю тему відразу підхопили проросійські ЗМІ й підносять її під виглядом гоніння канонічної православної церкви. Все було зроблено так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто «священна війна» неминуча. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Також наголошується, що колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь (Паша Мерседес) раніше запустив фейк щодо хрестів на Трапезному храмі Лаври, які начебто потемніли «через богослужіння горе-українців», маючи на увазі Православну церкву України.

Таким чином бачимо, що кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує дану тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть «рятувати» православних українців, — наголосили в РНБО.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявляв, що ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, «оскільки живуть на цій території багато років».