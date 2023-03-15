В Польше разоблачили шпионов рф, которые планировали помешать поставкам Украине оружия. Фото:

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Російська шпигунська мережа була викрила на території Польщі.

Агенти країни-агресора повинні були готувати диверсії на території країни. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох іноземців «з-за східного кордону», які мали працювати на замовлення російських спецслужб. Про це 15 березня повідомляє RMF FM із посиланням на джерела.

Польська спецслужба затримала цих осіб у зв’язку зі знайденими прихованими камерами на важливих трасах і залізничних вузлах. Камери фіксували рух на коліях і передавали зображення у мережу. Приховані камери переважно виявили на ділянках залізниці у Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною. Знайшли шпигунські пристрої в районі аеропорту в Ясьонці поблизу Жешува. Це головний пункт переправлення західної зброї та боєприпасів для України.

Зазначається, що поліцію та спецслужби Польщі вже перевели в режим підвищеної готовності. Правоохоронці зараз пильно стежать за важливими залізничними шляхами та охороняють ключові об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку березня СБУ викрила російського диверсанта, який працював на головне управління генерального штабу зс рф. Зловмисник планував здійснити диверсію на одному із ключових об'єктів транспортної системи Рівненщини, щоб зірвати постачання іноземного озброєння для ЗСУ на східному і південному фронтах.

Джерела: RMF FM