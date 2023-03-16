Оккупанты нагнали в Черное море 20 своих посудин

https://racurs.ua/n180969-okkupanty-nagnali-v-chernoe-more-20-svoih-posudin.html

Ракурс

У Чорному морі зафіксована нетипова активність росіян та кількість їхнього корабельного угруповання.

Наразі у морі перебуває 20 одиниць ворожого флоту, серед яких чотири ракетоносії — один з них підводний. 28 ракет можуть бути споряджені для запуску. Також у морі зафіксували багато одиниць допоміжного флоту рф.

Українські військові зауважують, що усі кораблі росіян розосереджені.