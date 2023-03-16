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Ракурс
Оккупанты нагнали в Черное море 20 своих посудин

Оккупанты нагнали в Черное море 20 своих посудин

16 мар 2023, 09:27
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У Чорному морі зафіксована нетипова активність росіян та кількість їхнього корабельного угруповання.





Наразі у морі перебуває 20 одиниць ворожого флоту, серед яких чотири ракетоносії — один з них підводний. 28 ракет можуть бути споряджені для запуску. Також у морі зафіксували багато одиниць допоміжного флоту рф.

Українські військові зауважують, що усі кораблі росіян розосереджені.

Можливо, вони хочуть знайти уламки збитого американського безпілотника, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 16 березня.

Источник: Ракурс


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