Окупанти нагнали у Чорне море 20 своїх посудин

https://racurs.ua/ua/n180969-okupanty-nagnaly-u-chorne-more-20-svoyih-posudyn.html

Ракурс

У Чорному морі зафіксована нетипова активність росіян та кількість їхнього корабельного угруповання.

Наразі у морі перебуває 20 одиниць ворожого флоту, серед яких чотири ракетоносії — один з них підводний. 28 ракет можуть бути споряджені для запуску. Також у морі зафіксували багато одиниць допоміжного флоту рф.

Українські військові зауважують, що усі кораблі росіян розосереджені.