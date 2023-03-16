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Окупанти нагнали у Чорне море 20 своїх посудин
Окупанти нагнали у Чорне море 20 своїх посудинhttps://racurs.ua/ua/n180969-okupanty-nagnaly-u-chorne-more-20-svoyih-posudyn.htmlРакурс
У Чорному морі зафіксована нетипова активність росіян та кількість їхнього корабельного угруповання.
Наразі у морі перебуває 20 одиниць ворожого флоту, серед яких чотири ракетоносії — один з них підводний. 28 ракет можуть бути споряджені для запуску. Також у морі зафіксували багато одиниць допоміжного флоту рф.
Українські військові зауважують, що усі кораблі росіян розосереджені.
Можливо, вони хочуть знайти уламки збитого американського безпілотника, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 16 березня.
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