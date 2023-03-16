Российскому военному, признавшемуся в убийстве мирного украинца, дали термин за «фейки» об армии

https://racurs.ua/n180980-rossiyskomu-voennomu-priznavshemusya-v-ubiystve-mirnogo-ukrainca-dali-termin-za-feyki-ob-armii.html

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Хабаровський гарнізонний військовий суд засудив військовослужбовця Данила Фролкіна до п’яти з половиною років умовно за звинуваченням у «фейках» про російську армію, пишуть «Важливі історії». Звинувачення просило суд призначити Фролкіну реальний термін — шість років позбавлення волі.

Влітку 2022 року Фролкін зізнався «Важливим історіям» у вбивстві мирного жителя України у селі Андріївка Київської області.

Вбитий ним українець, заявив тоді Фролкін, передавав Збройним силам України координати російських окупаційних колон, що рухалися Київською областю. Наказ про вбивство, стверджував він, віддав його командир. Фролкін вистрілив українцю в обличчя.

Про те, що стосовно Фролкіна порушено справу про «фейки» про російську армію, стало відомо у грудні 2022 року. Чи пов’язано кримінальне переслідування військового з його інтерв’ю «Важливим історіям», не уточнюється.

За деякими даними, Фролкін служив у 64 мотострілецькій бригаді. У липні минулого року подав прохання про звільнення зі служби, після чого повернувся до росії за місцем проживання — до Хабаровського краю.

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Подробиць його подальшого перебування на батьківщині, арешту та утримання під вартою немає.

В Україні цього московита звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, йому загрожує довічний термін.