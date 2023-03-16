Польша немедленно готовит для Украины четыре рабочих МиГ-29

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Найближчими днями Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29. Усі вони в робочому стані і здатні відразу виконувати бойові завдання.

Решту літаків обслуговують і готують до поставки. Про це 16 березня повідомив президент Польщі Дуда для Reuters.

У ВПС Польщі 28 таких літаків.

Наразі кілька країн готові відправити МіГ-29 до України. 15 березня речник уряду Польщі Пьотр Мюллер. Він не уточнив, про які саме країни йдеться, але заявив, що Польща отримала від них «чіткі заяви».

У нас вже є чіткі декларації щодо того, які країни це будуть, але ми домовилися, що вони будуть оголошувати таке рішення на своїх умовах та за власними процедурами, — сказав Мюллер.

Нагадаємо, раніше Варшава заявила про намір передати Києву винищувачі МіГ-29 упродовж 4−6 тижнів.

Уряд Словаччини також почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29, написало 15 березня словацьке видання Pravda.

«Суспільному» міністр оборони Словаччини Надь заявив, що його країна готова передати 13 літаків, однак спершу таке рішення має погодити парламент.