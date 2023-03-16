Комиссия ООН увидела множество военных преступлений рф, но не геноцид

https://racurs.ua/n180998-komissiya-oon-uvidela-mnojestvo-voennyh-prestupleniy-rf-no-ne-genocid.html

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Армія росії скоїла в багатьох регіонах України численні порушення міжнародного права людини та міжнародного гуманітарного права, багато з яких прирівнюються до воєнних злочинів.

Про це йдеться у новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, оприлюдненому 16 березня.

У документі наводять встановлені факти нападів воєнних злочинців окупаційної армії рф на цивільну інфраструктуру, сексуального насильства над цивільними, незаконні вивезення мирних жителів, зокрема дітей на територію рф.

Також у звіті містяться подробиці щодо методів катувань, які використовують військові рф (застосування електричного струму і т.п.).

До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та обʼєкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Водночас голова цієї комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду.

Ми не виявили, що в Україні був геноцид, — сказав Мьосе.

З його слів, «є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду».

У комісії є докази, які свідчать, що росія навмисно вбивала небоєздатних людей на окупованих територіях — що є воєнним злочином і порушенням права на життя.

Комісія встановила систематичність повсюдного незаконного увʼязнення на окупованих територіях, це торкнулось чоловіків, жінок та дітей і супроводжувалось тортурами.

Крім цього, комісія ООН виявила численні випадки зґвалтувань та сексуального насильства, скоєних росіянами під час обшуків на окупованих територіях, а також під час незаконного увʼязнення. Сексуальне насильство, рівнозначне тортурам, та погрози застосування такого насильства щодо жінок і чоловіків були суттєвими аспектами катувань.

Що стосується переміщення дітей з України до рф, то ситуації, які вивчила комісія, прирівнюються до воєнних злочинів. Свідки розповіли ООН, що багато з переміщених дітей молодшого віку не змогли встановити контакт зі своїми родинами і можуть втратити звʼязок із ними на невизначений час.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягнути винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні. Вона закликає як до кримінальної відповідальності, так і до права жертв на встановлення істини, репарації та неповторення.

Нагадаємо, в Україні відкрито приблизно 70 тис. проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Збором доказів і розслідуванням злочинів займається не тільки Офіс генпрокурора, але й Міжнародний кримінальний суд, прокурори та слідчі третіх країн, а також правозахисні організації.