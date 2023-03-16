Украинцы почтили память погибших в Драмтеатре Мариуполя

https://racurs.ua/n181010-ukraincy-pochtili-pamyat-pogibshih-v-dramteatre-mariupolya-video.html

Ракурс

Пам’ять загиблих у Драмтеатрі Маріуполя вшанували 16 березня у Києві та інших містах України. Біля Національної опери у столиці лампадками виклали напис «ДЕТИ» — такий, як був біля маріупольського театру у день бомбардування воєнними злочинцями окупаційної армії росії.

16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі в той час, як там зібралося в рамках евакуації близько тисячі місцевих мешканців. За даними міської ради Маріуполя, щонайменше 300 людей загинули.

Напис російською «ДЕТИ» був спеціально написаний великими літерами для воєнних злочинців — льотчиків рф, які постійно обстрілювали місто.