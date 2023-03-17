Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские ракетоносители в Черном море. Фото:

рф вывела в Черное море субмарины и корабли с «Калибрами» — сколько ракет

17 мар 2023, 09:19
999

Російські кораблі з ракетами досі перебувають у Чорному морі.





Станом на ранок п’ятниці, 17 березня, в акваторії Чорного моря спостерігаються чотири судна-носії крилатих ракет. Серед них є два підводних човни. Ці судна споряджені 24 крилатими ракетами «Калібр». Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

Також, за його словами, упродовж сьогоднішнього дня можлива активність ворожої авіації, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російська федерація завдала по території України 5 тис. ракетних, понад 3 тис. авіаційних та 1,1 тис. ударів безпілотниками.

У ЗСУ заявляли, що українські військові зараз мають змогу збивати лише ракети морського базування «Калібр», крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, ракети наземного базування Р-500 зі складу комплексу «Іскандер-К», а також керовані ракети Х-59 і протикорабельні ракети Х-35.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров