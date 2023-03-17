https://racurs.ua/n181014-belgiya-peredast-ukraine-240-voennyh-gruzovikov-volvo-smi.html

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Військові вантажівки отримає Україна від Міністерства оборони Бельгії.

Бельгійське оборонне відомство має намір передати 240 військових вантажівок для Збройних сил України. Це машини марки Volvo моделей Cargo, Shelter, Fassi та Manumat — вантажні моделі, моделі з тентом або краном, і навіть деякі евакуатори. Перша партія машин поїде до України вже наступного тижня. Про це повідомляє видання De Standaard.

Зазначається, що в автопарку Збройних сил Бельгії є 400 вантажних автомобілів сімейства Volvo. У 2023 році від машин бельгійська армія відмовиться. І замість того, щоб просто поступово виводити вантажівки з експлуатації, їх відправляють до України.

Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя — заявили в Міноборони Бельгії.

Машини, які перепадуть ЗСУ, експлуатувалися з 1990-х років, однак кілька місяців тому бельгійці почали їх перевіряти та ремонтувати. Військові переконані, що передана українцям техніка, перебуває у хорошому стані. Всі інструкції та запасні частини, які ще були на складі, також включені в комплект поставки.

Нагадаємо, у січні Бельгія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні на 90 млн євро. ЗСУ отримають ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS, пускові установки для ЗРК Mistral, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.

Джерело: De Standaard