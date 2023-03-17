В москве анонсировали приезд Си Цзиньпина в россию. Фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n181016-kreml-nazval-datu-priezda-si-czinpina-v-moskvu.html

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Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прибуде з візитом до москви.

Глава Китаю відвідає російську-федерацію 20−22 березня. Він прибуде до москви на запрошення російського диктатора володимира путіна. У ході переговорів з главою країни-агресора «буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між рф та Китаєм». Про це повідомив кремль на офіційному Telegram-каналі.

Також зазначається, що у планах є «обмін думками» щодо розширення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені. У москві також висловили надію, що Сі Цзіньпін та путін підпишуть низку двохсторонніх документів.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у форматі відеоконференції. Ця розмова може стати першою з початку повномасштабної війни російської федерації проти України. Ймовірно, китайський лідер поговорить із Зеленським після того, як відвідає москву та зустрінеться з президентом країни-агресора володимиром путіним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що китайські компанії у червні-грудні 2022 року продавали російським підприємствам штурмові гвинтівки, бронежилети та деталі безпілотників.