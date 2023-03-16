Китай торік продавав рф деталі безпілотників, гвинтівки і бронежилети — Politico

https://racurs.ua/ua/n181009-kytay-torik-prodavav-rf-detali-bezpilotnykiv-gvyntivky-i-bronejylety-politico.html

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Компанії Китаю у червні-грудні 2022 року продавали російським підприємствам штурмові гвинтівки, бронежилети та деталі безпілотників. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на митні і торговельні дані.

Впродовж 2022 року кілька китайських компаній включно з однією, яка пов’язана із владою Пекіна, відправили підприємствам рф тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях — зокрема деталі безпілотників і бронежилети.

Серед іншого, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні відправила гвинтівки CQ-A (подібні до M16) компанії рф «Техкрим».

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, також відома як DJI, у листопаді та грудні акумулятори та камери для дронів через Об'єднані Арабські Емірати дистриб’ютору рф.

Торік у грудні москва ввезла понад 800 т бронежилетів на суму близько 10 млн дол. Ці бронежилети виготовила турецька компанія Ariteks, більшість з них імпортували безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до рф через ОАЕ. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Окрім цього, рф покладалася на Китай у питаннях навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини.