ПТРК Javelin одним выстрелом уничтожил российский танк. Фото: ТСН

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Протитанковий ракетний комплекс Javelin доводить свою ефективність проти російської бронетехніки.

Так, у Донецькій області завдяки цьому ПТРК українські військові спопелили російський танк. Ворожу техніку знешкодили одним пострілом з «Джавеліна». Майстерно спрацювали протитанкісти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Про це 17 березня повідомило Міністерство оборони України.

У Генштабі ЗСУ 17 березня повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було знищено вже 3 тис. 506 російських танків, 6 тис. 823 бойові броньовані машини, 5 тис. 401 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Нагадаємо, 15 березня у мережі опублікували відео, як американський ПТРК Javelin спопелив два танки Т-72Б окупаційної армії росії. Під час першого вибуху в одного танка відірвало башту від корпусу і відкинуло на чималу відстань.