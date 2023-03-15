Американський “Джавелін” спопелив два танки Т-72Б росіян

https://racurs.ua/ua/n180941-amerykanskyy-djavelin-spopelyv-dva-tanky-t-72b-rosiyan-video.html

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Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin спопелив два танки Т-72Б окупаційної армії росії. В соцмережах сьогодні оприлюднили відеозапис моменту знищення двох російських броньованих бойових машин Т-72Б. Під час першого вибуху в одного танка відірвало башту від корпусу і відкинуло на чималу відстань.

Нагадаємо, торік у квітні Пентагон передав Збройним силам України 500 ракет до Javelin та «тисячі одиниць протитанкової зброї». На початку травня 2022 року спікер Пентагону Джон Кірбі вказав, що до 6 травня Україні буде передано додаткові 5 тис. ракет комплексу «Джавелін». У червні ЗСУ отримали ще тисячу ракет Javelin і 50 пускових установок. Всього, станом на середину червня 2022 року, США передали Україні понад 6 тис. 500 протитанкових систем Javelin.