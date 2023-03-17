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Суд в Гааге выдал ордер на арест путина
Суд в Гааге выдал ордер на арест путинаhttps://racurs.ua/n181035-sud-v-gaage-vydal-order-na-arest-putina.htmlРакурс
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт кремлівського диктатора володимира путіна.
Про це повідомили на сайті суду 17 березня.
Ордер на арешт путіна видано за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні, повідомляє ВВС. Палата досудового розслідування зробила це у зв’язку з ситуацією в Україні.
путіна підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Як пояснили в суді, є «розумні підстави» вважати, що путін несе особисту відповідальність за це.
Крім путіна, Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової.
Про те, що Міжнародний суд відкриє розслідування справи проти росії за війну в Україні, повідомлялося ще минулого тижня.
Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину — незаконного примусового переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини росії Львової-Бєлової.
Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права, — повідомив генпрокурор Андрій Костін
путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Палата досудового провадження на підставі клопотань прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям, — йдеться у повідомленні.
Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними «з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування».
Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя — уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою, — оголосив виконувач обов’язків президента Міжнародного кримінального суду Пйотр Гофманський.
The New York Times 13 березня з посиланням на джерела писала, що найближчим часом МКС відкриє дві справи проти російських офіційних осіб через передбачувані злочини в Україні: одну через депортацію українських дітей, другу через навмисні удари по цивільній. інфраструктури.
У Кремлі на тлі цих повідомлень нагадали, що росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.
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