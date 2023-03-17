Суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

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Ракурс

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт кремлівського диктатора володимира путіна.

Про це повідомили на сайті суду 17 березня.

Ордер на арешт путіна видано за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні, повідомляє ВВС. Палата досудового розслідування зробила це у зв’язку з ситуацією в Україні.

путіна підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Як пояснили в суді, є «розумні підстави» вважати, що путін несе особисту відповідальність за це.

Крім путіна, Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової.

Про те, що Міжнародний суд відкриє розслідування справи проти росії за війну в Україні, повідомлялося ще минулого тижня.