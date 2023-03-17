Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эпическая ликвидация россиян с дрона — «вагнеру» не помогло прикрытие из двух трупов

Эпическая ликвидация россиян с дрона — «вагнеру» не помогло прикрытие из двух трупов (ВИДЕО)

17 мар 2023, 21:44
999

Епічне відео ліквідації російських солдатів з дрону показав журналіст Юрій Бутусов.





У ролику, який він виклав у своєму Телеграм, видно, як російський найманець із ПВК «Вагнера» намагався врятуватися у вузькій норі від бомбардування українського дрона. Для цього окупант прикрився трупами двох своїх раніше знищених товаришів.

Проте оператор дрону зі складу «Тактичної групи „Адам“» закинув гранату точно у щілину між трупами прямо на росіянина. Граната вибухнула у його руках. Найманець зрозумів, що допомоги після таких тяжких поранень йому ніхто не надасть, приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск.

Самогубство. Це сталося 16 березня під Бахмутом. Російська штурмова група складалася з добре підготовлених та екіпірованих бійців, вони спробували піти в атаку, проте були вчасно виявлені та знищені ударами ТГ «Адам», — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров