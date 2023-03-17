Епічна ліквідація росіян з дрону - "вагнеру" не допомогло прикриття з двох трупів побратимів

https://racurs.ua/ua/n181048-epichna-likvidaciya-rosiyan-z-dronu-vagneru-ne-dopomoglo-prykryttya-z-dvoh-trupiv-pobratymiv.html

Ракурс

Епічне відео ліквідації російських солдатів з дрону показав журналіст Юрій Бутусов.

У ролику, який він виклав у своєму Телеграм, видно, як російський найманець із ПВК «Вагнера» намагався врятуватися у вузькій норі від бомбардування українського дрона. Для цього окупант прикрився трупами двох своїх раніше знищених товаришів.

Проте оператор дрону зі складу «Тактичної групи „Адам“» закинув гранату точно у щілину між трупами прямо на росіянина. Граната вибухнула у його руках. Найманець зрозумів, що допомоги після таких тяжких поранень йому ніхто не надасть, приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск.