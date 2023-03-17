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Епічна ліквідація росіян з дрону - "вагнеру" не допомогло прикриття з двох трупів побратимів

Епічна ліквідація росіян з дрону — «вагнеру» не допомогло прикриття з двох трупів (ВІДЕО)

17 бер 2023, 21:44
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Епічне відео ліквідації російських солдатів з дрону показав журналіст Юрій Бутусов.





У ролику, який він виклав у своєму Телеграм, видно, як російський найманець із ПВК «Вагнера» намагався врятуватися у вузькій норі від бомбардування українського дрона. Для цього окупант прикрився трупами двох своїх раніше знищених товаришів.

Проте оператор дрону зі складу «Тактичної групи „Адам“» закинув гранату точно у щілину між трупами прямо на росіянина. Граната вибухнула у його руках. Найманець зрозумів, що допомоги після таких тяжких поранень йому ніхто не надасть, приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск.

Самогубство. Це сталося 16 березня під Бахмутом. Російська штурмова група складалася з добре підготовлених та екіпірованих бійців, вони спробували піти в атаку, проте були вчасно виявлені та знищені ударами ТГ «Адам», — написав Бутусов.

Джерело: Ракурс


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