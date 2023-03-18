Российский диктатор, вероятно, побывал в Крыму, скриншот видео

https://racurs.ua/n181073-putin-vpervye-za-tri-goda-priehal-v-krym-rossmi.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін сьогодні, 18 березня, у чергову річницю окупації півострова, вперше за три роки міг побувати в Криму.

Про візит путіна на півострів повідомляють російські ЗМІ.

Також про візит путіна на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Істота, віддалено схожа на путіна, з’явилася в окупованому Севастополі в супроводі місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва. Приїхав попрощатися перед Гаагою, — наголошує Чубаров.

Развожаєв у своєму Telegram-каналі заявив, що на візит путіна до Севастополя нібито не очікували, але той «взяв і приїхав», причому російський диктатор нібито сам перебував за кермом автомобіля.

Стверджується, що в окупованому Криму путіну «показали першу частину масштабного проекту історико-археологічного парку «Херсонес Таврійський» — дитячу школу мистецтв і дитячий центр «Корсунь».

До цього путін бував у Криму в річницю загарбання півострова у березні 2020 року.